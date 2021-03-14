Биджиев, выступавший за "Локомотив" в бытность игроком, заявил, что у него двоякие впечатления от первой части сезона в исполнении "железнодорожников". Вместе с тем "Локо" преобразился с возобновлением чемпионата после зимней паузы, добавил тренер.
"От первой части чемпионата — двоякие впечатления. Удачные игры чередовались с откровенно серыми. А вот после возобновления сезона "Локомотив" смотрится неплохо. Преобразился. Видно, что грамотно использовали время на зимних сборах и хорошо поработали. Одержали три победы подряд. Думаю, это придало команде психологической уверенности", - сказал Биджиев.
Отметим, что на данный момент "Локомотив" занимает шестое место в таблице РПЛ (34 очка).
Источник: Матч ТВ
Биджиев: "Локомотив" преобразился после возобновления сезона
Российский тренер Хасанби Биджиев прокомментировал выступления "Локомотива" в нынешнем сезоне.
Фото: Global Look Press
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