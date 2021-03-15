По данным источника, о том, что Обухова подозревают в нарушении, стало известно из официального письма от ФИФА на имя генсекретаря РФС Александра Алаева.
В письме указано, что допинг-проба, которая была взята в 2013 году на сборах молодежной сборной России и значившаяся как отрицательная, в реальности содержала следы запрещенного вещества - метандиенона. В уведомлении ФИФА также говорится, что существуют убедительные доказательства попытки скрыть неблагоприятный результат теста и избавиться от следов этого сокрытия.
Обухов выступает за "Ростов" с октября 2020 года. Контракт игрока с клубом действует до 2023 года. В нынешнем розыгрыше РПЛ форвард поучаствовал в семи матчах "Ростова" и не отличился результативными действиями.
Источник: Чемпионат
Источник: игрок "Ростова" пойман на допинге, ему грозит дисквалификация на четыре года
Форвард "Ростова" Владимир Обухов подозревается в нарушении антидопинговых правил, ему грозит четырехлетняя дисквалификация.
Фото: "Тамбов"
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