Трабукки: у Еременко есть несколько предложений из Европы

Марко Трабукки, агент бывшего полузащитника "Ростова" Романа Еременко, рассказал о будущем футболиста.
Фото: ФК "Ростов"
"Он сейчас лечит свои болячки до мая. Потом будем смотреть.

Есть пара предложений из Европы. Думаю, что после окончания РПЛ кто-то заинтересуется и сделает предложение", - сказал Трабукки.

Напомним, в конце февраля "Ростов" объявил о досрочном расторжении контракта с полузащитником Романом Еременко. Соглашение с футболистом было прекращено по обоюдному согласию сторон.

Роман Еременко выступал за "Ростов" с 2019 года. В текущем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Источник: "СЭ"

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Теги: Трабукки Еременко Ростов
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