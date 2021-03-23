Источник: "Тамбов" проведет две товарищеские встречи во время паузы в РПЛ

"Тамбов" во время международной паузы проведет два товарищеских матча против "Рубина" и "Волги".
Фото: ФК "Тамбов"
С казанской командой тамбовчане сыграют в гостях. Матч состоится 27 марта. А с "Волгой" сыграют в Саранске 31 марта.

Напомним, "Тамбов" испытывает серьезные финансовые проблемы. Клуб арендовал футболистов у других клубов РПЛ и подписал свободных агентов, чтобы доиграть текущий сезон в чемпионате России.

После 23 туров турнира с 13 очками замыкает турнирную таблицу. В следующем туре "Тамбов" сыграет с ЦСКА 4 апреля.

Источник: "СЭ".

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Теги: Тамбов Рубин Волга
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