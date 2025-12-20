Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ньюкасл
2 - 2 2 2
ЧелсиЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 2 0 2
БрентфордЗавершен
Манчестер Сити
3 - 0 3 0
Вест ХэмЗавершен
Брайтон
0 - 0 0 0
СандерлендЗавершен
Борнмут
1 - 1 1 1
БернлиЗавершен
Лидс
23:00
Кристал ПэласНе начат
Эвертон
23:00
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
0 - 0 0 0
СельтаЗавершен
Леванте
1 - 1 1 1
Реал СосьедадЗавершен
Реал Мадрид
23:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ювентус
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
1 - 1 1 1
АйнтрахтЗавершен
Кельн
0 - 1 0 1
УнионЗавершен
Штутгарт
0 - 0 0 0
ХоффенхаймЗавершен
Вольфсбург
3 - 4 3 4
ФрайбургЗавершен
Аугсбург
0 - 0 0 0
ВердерЗавершен

Созин: Гонду - спасение для ЦСКА

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о возможном переходе игрока "Зенита" Лусиано Гонду в ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
"Что касается именно Гонду в ЦСКА, это спасение для команды. Он же вообще не проваливался в РПЛ! Не знаю, почему он так мало играет за "Зенит" – может, есть какие-то нефутбольные причины. Но и сейчас он выглядит крепким игроком РПЛ, который в любом клубе играл бы в основе", - сказал Созин "Чемпионату".

Ранее в СМИ появилась информация, что "Зенит" может провести с ЦСКА обмен. К "армейцам" перейдет Лусиано Гонду, а к сине-бело-голубым - Игорь Дивеев.

Лусиано Гонду стал игроком петербургского клуба с конца августа 2024 года. В текущем сезоне за команду нападающий провел 22 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Соглашение с аргентинским футболистом действует до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость 24-летнего игрока составляет 8 миллионов евро по версии сайта Transfermarkt.

