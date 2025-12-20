Созин: Гонду - спасение для ЦСКА

"Что касается именно Гонду в ЦСКА, это спасение для команды. Он же вообще не проваливался в РПЛ! Не знаю, почему он так мало играет за "Зенит" – может, есть какие-то нефутбольные причины. Но и сейчас он выглядит крепким игроком РПЛ, который в любом клубе играл бы в основе", - сказал Созин "Чемпионату".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Зенит" может провести с ЦСКА обмен. К "армейцам" перейдет Лусиано Гонду, а к сине-бело-голубым - Игорь Дивеев.
Лусиано Гонду стал игроком петербургского клуба с конца августа 2024 года. В текущем сезоне за команду нападающий провел 22 матча, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Соглашение с аргентинским футболистом действует до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость 24-летнего игрока составляет 8 миллионов евро по версии сайта Transfermarkt.
Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о возможном переходе игрока "Зенита" Лусиано Гонду в ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"