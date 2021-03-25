Тренер "Тамбова" - о подозреваемых в ставках игроках: на лицах видна растерянность

Главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин прокомментировал скандальную ситуацию с игроками клуба, которых подозревают в игре на ставках.

Фото: ФК "Тамбов"