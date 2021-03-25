"Общался с ребятами (Дмитрием Германом и Александр Еркиным - прим. Rusfootball.info), выразил позицию клуба. Наша позиция: будет неправильно, если до выяснения всех обстоятельств они продолжат тренироваться с командой. Объяснил, что их должны вызвать в РФС, а пока этого не случится, они освобождаются от тренировок. Они с пониманием отнеслись к ситуации. Герман и Еркин не оправдывались, ничего такого не было. Но на лицах видна растерянность.
Как отнеслись в коллективе? У нас новая команда… Если бы это был закалённый коллектив, то, наверное, было бы по-другому. Ребята приехали из разных команд: молодые кучкуются с молодыми, те, кто чуть постарше — отдельно. Конечно, ребята шушукаются, всё это неприятно. Да и нам эта ситуация тоже очень неприятна", - сказал Первушин.
Напомним, накануне стало известно, что два футболиста "Тамбова" могли ставить ставки на себя. Эту информацию передали из букмекерских контор. Игроков, которыми вероятнее всего являются Дмитрий Герман и Александр, вызвали в Российский футбольный союз. Эту информацию подтвердили и в самой организации и в клубе, правда, не озвучив фамилии футболистов.
"Тамбов" испытывает серьезные финансовые проблемы. РПЛ помог клубу, чтобы тамбовчане смогли завершить сезон. Сейчас "Тамбов" с 13 очками занимает последнюю строчку турнирной таблицы после 23 туров. За клуб играют арендованные игроки, либо свободные агенты.
В последнем матче "Тамбов" с крупным счетом уступил в гостевом матче "Сочи" (0:5). Также "Тамбов" проиграл после возобновления сезона "Ротору" (1:3), "Динамо" (0:2) и "Краснодару" (0:4).
Следующий матч тамбовский клуб проведет 4 апреля. В рамках 24-го тура РПЛ состоится домашний матч против ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
Источник: Чемпионат
Тренер "Тамбова" - о подозреваемых в ставках игроках: на лицах видна растерянность
Главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин прокомментировал скандальную ситуацию с игроками клуба, которых подозревают в игре на ставках.
Фото: ФК "Тамбов"
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