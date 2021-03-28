Батуренко: де-юре главным тренером "Ротора" будет Биджиев

Юрий Батуренко, назначенный главным тренером "Ротора", рассказал, что официально пост будет занимать Хасанби Биджиев.

Фото: ФК "Ротор"

– У нас в тренерский штаб вошли Хасан Биджиев, Андрей Семин, Дмитрий Тяпушкин и Николай Приймак. Де-юре главным тренером будет Хасанби Биджиев. У него есть лицензия Pro, — сказал Батуренко в интервью "РБ Спорт"."Ротор" объявил о назначении на пост наставника команды Батуренко после отставки Александра Хацкевича. У Юрия отсутствует лицензия PRO, позволяющая занимать должность главного тренера в клубах российской Премьер-лиги.Назначение в волгоградский клуб стало первым самостоятельным опытом для Батуренко, ранее 56-летнйй специалист работал помощником Юрия Сёмина в "Локомотиве".После 23 матчей РПЛ "Ротор" занимает 13-ю строчку, набрав 18 очков.