- Я как раз с ним говорил про матч ЦСКА — "Зенит". "Вы, — говорит, — сдаетесь, когда начинаете выигрывать, и просто садитесь в оборону. Нужно, чтобы вы выходили на поле, когда вы уже проигрываете. Вы только тогда начинаете бегать", - приводит слова Дивеева Sport24.
После 23-х туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает 5-е место, имея в своем активе 40 очков. Их отставание от лидирующего петербургского "Зенита" составляет 8 зачетных баллов.
Дивеев в нынешнем сезоне чемпионата России провел 16 матчей, в которых забил один гол и сделал два ассиста.
"Вы сдаетесь, когда начинаете выигрывать". Дивеев рассказал о разговоре с отцом после матча ЦСКА - "Зенит"
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о мнении своего отца по поводу игры красно-синих.
Фото: ПФК ЦСКА
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