— Формальных предложений от "Спартака" Оливейре не было, — сообщил Фетисов в интервью Sport24.
Напомним, ранее появилась информация, что бывший генеральный директор клуба Шамиль Газизов хотел заменить наставника клуба Доменико Тедеско тренером "Зенита" Виллиамом де Оливейрой, с которым долгое время работал в "Уфе". Сам функционер заявил, что эта информация не имеет под собой никаких оснований.
Газизов был генеральным директором "Спартака" с лета 2020 по декабрь того же года. Недавно стало известно, что функционер вернулся на аналогичную должность в "Уфе".
Тедеско покинет пост главного тренера московского клуба в конце сезона.
В "Спартаке" отреагировали на информацию о желании Газизова назначить наставником клуба тренера "Зенита"
Глава департамента по коммуникациям "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал информацию о возможном приглашении на роль главного тренера клуба тренера "Зенита".
Фото: ФК "Уфа"
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