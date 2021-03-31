Брейдо: Баринов говорил, что им интересовался "Манчестер Сити"

Кирилл Брейдо, бывший директор по связям с общественностью "Локомотива", рассказал, что "Манчестер Сити" интересовался хавбеком "железнодорожников" Дмитрием Бариновым.
Фото: "Локомотив"
Брейдо отметил, что Баринов - его самый близкий друг в "Локомотиве". Также он рассказал, как в свое время разговаривал с Дмитрием о возможном переходе игрока в европейский клуб. По словам Брейдо, Баринов сообщил ему об интересе со стороны "Манчестер Сити". Баринов говорил, что хочет уехать в Европу, но сначала планирует стать лидером "Локомотива", рассказал Брейдо.

"Это мой самый близкий друг в команде. Мы с Барой давно знакомы. Помню, как мы с ним в 2015 году летали с молодежкой на выезд с "Уралом". Тогда он забил шикарный гол в девятку, и только мы вдвоем перебрались из отеля молодежки в отель основы. Помню, сидим с ним в столовой, и он меня спрашивает: "Кирюх, а ты бы меня поставил или…" Не помню кого. Почему-то хочу сказать, что Н’Динга, однако он, кажется, позже пришел. Не суть. Я ответил: "Конечно, тебя, но попозже". Он тогда на поле не вышел. Когда мы прилетели в Москву, у него утром была тренировка, а у меня - интервью. Мы тогда оба поехали спать в Баковку. У него еще не было собственной комнаты, а мне она в принципе не полагается. Мы легли с ним на верхнем этаже в тренажерном зале. Знаешь, свет выключен, и мы, как в лагере, болтали обо всяком. Бара рассказывал про интерес со стороны "Манчестер Сити". Он тогда уже со сборной России взял и золото, и серебро на юношеском Евро. Баринов говорил, что хочет в Европу, но сначала надо стать звездой и капитаном "Локомотива", - сообщил Брейдо.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше российской Премьер-Лиги Баринов провел восемь матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

"Локомотив" пребывает на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков. Отставание от идущего вторым "Спартака" составляет четыре балла. Лидером чемпионата является "Зенит" (48 очков).

Источник: Чемпионат

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Теги: Баринов Локомотив Манчестер Сити
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