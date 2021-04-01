"Это первоапрельская шутка. Мне больше нечего добавить", - сказал Новиков.
Отметим, ранее казахстанские СМИ сообщили, что Зайнутдинов подписал контракт с "Аталантой". Отмечалось, что соглашение рассчитано на пять лет.
Напомним, что Зайнутдинов перешел в ЦСКА летом минувшего года из "Ростова". В нынешнем розыгрыше РПЛ 22-летний полузащитник провел 18 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
ЦСКА на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России (40 очков).
Источник: Чемпионат
Агент Зайнутдинова прокомментировал информацию о том, что игрок входит в шорт-лист "Аталанты"
Агент Зайнутдинова прокомментировал новость о переходе игрока в "Аталанту"
Агент Евгений Новиков, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова, назвал первоапрельской шуткой информацию о переходе игрока в "Аталанту".
Фото: РПЛ
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