"Сейчас это будет не просто, но Фернандо хочет однажды вернуться в "Спартак". Это важный клуб для него, Фернандо очень любит Россию и "Спартак". Мы были бы счастливы вернуться", - сказал Де Фария.
Полузащитник Фернандо выступал за "Спартак" с 2016 по 2019 год. Он пришел в московский клуб из "Сампдории" за 12,5 млн евро. За "красно-белых" он провел 98 матчей, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.
В 2019 году он перешел на правах аренды в "Бейцзин Гоань", а в феврале 2020 года подписал полноценный контракт с китайским клубом, в составе которого провел 26 матчей и забил 4 гола.
"Спартак" располагается на втором месте в таблице РПЛ, набрав в 23-х матчах 44 очка.
Источник: "СЭ"
Агент Фернандо заявил, что игрок хочет вернуться в "Спартак"
Матеус Де Фария, агент полузащитника "Бейцзин Гоань" Фернандо, заявил, что у игрока есть желание вернуться в "Спартак".
Фото: "Getty Images"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!