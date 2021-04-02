Агент Фернандо заявил, что игрок хочет вернуться в "Спартак"

Матеус Де Фария, агент полузащитника "Бейцзин Гоань" Фернандо, заявил, что у игрока есть желание вернуться в "Спартак".
Фото: "Getty Images"
"Сейчас это будет не просто, но Фернандо хочет однажды вернуться в "Спартак". Это важный клуб для него, Фернандо очень любит Россию и "Спартак". Мы были бы счастливы вернуться", - сказал Де Фария.

Полузащитник Фернандо выступал за "Спартак" с 2016 по 2019 год. Он пришел в московский клуб из "Сампдории" за 12,5 млн евро. За "красно-белых" он провел 98 матчей, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.

В 2019 году он перешел на правах аренды в "Бейцзин Гоань", а в феврале 2020 года подписал полноценный контракт с китайским клубом, в составе которого провел 26 матчей и забил 4 гола.

"Спартак" располагается на втором месте в таблице РПЛ, набрав в 23-х матчах 44 очка.

Источник: "СЭ"

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Теги: Фернандо Спартак
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