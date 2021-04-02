"Всегда приятно, когда бывшие игроки тепло отзываются о "Спартаке" и даже желают вернуться. Любые трансферные решения будут приниматься клубом исключительно по спортивным принципам", - сказал Фетисов.
Напомним, ранее Матеус Де Фария, агент полузащитника "Бейцзин Гоань" Фернандо, заявил, что у игрока есть желание вернуться в "Спартак". Футболист выступал за московский клуб в период с 2016 по 2019 год. В составе "Спартака" он провел 98 матчей, в которых забил 12 мячей.
В 2019 году он перешел на правах аренды в "Бейцзин Гоань", а в феврале 2020 года подписал полноценный контракт с китайским клубом, в составе которого провел 26 матчей и забил 4 гола.
"Спартак" располагается на втором месте в таблице РПЛ, набрав в 23-х матчах 44 очка.
Источник: "СЭ"
В "Спартаке" прокомментировали желание Фернандо вернуться в команду
Директор департамента "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал слова агента бывшего полузащитника "красно-белых" Фернандо о желании игрока вернуться в клуб.
Фото: "Getty Images"
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