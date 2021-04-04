"Я знал, что сегодня не будет легко. Ребята недавно прилетели в Москву, провели первую тренировку со мной. Они устали после игры. Настрой сегодня был как надо. Я видел много хороших моментов. Может, мы и не забивали, но они были. Главное, что сегодня взяли три очка. Через 4 дня уже новая игра.
Это просто удивительно, что столько болельщиков приехало нас поддержать. Я думал, что мы дома играем. Это было супер! Это важно для меня. Они были сегодня двенадцатым игроком", - сказал Олич.
ЦСКА победил "Тамбов" со счетом 2:1. В составе "армейцев" отличились полузащитник команды Никола Влашич и нападающий Саломон Рондон. Оба мяча были забиты с одиннадцатиметровой отметки. Всего в матче было назначено 4 пенальти, три из которых было реализовано. "Армейцы", набрав 43 очка, занимает 4-е место в таблице чемпионата России. Команда Олича имеет одинаковое количество очков с "Локомотивом".
Следующий матч команда Олича проведет 8 апреля. В рамках 1/4 финала Кубка России ЦСКА на выезде сыграет против "Арсенала". Матч в Туле начнется в 19:30 мск.
В Российской Премьер-лиге "армейцы" в 25-м туре проведут встречу с "Ротором". Эта игра состоится 12 апреля, стартовый свисток будет дан в 19:00 мск.
Источник: Sport24
Олич - о матче с "Тамбовом": я знал, что сегодня не будет легко
Главный тренер ЦСКА Ивица Олич подвел итоги матча 24-го тура РПЛ против "Тамбова" (2:1).
Фото: ПФК ЦСКА
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