Олич - о матче с "Тамбовом": я знал, что сегодня не будет легко

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич подвел итоги матча 24-го тура РПЛ против "Тамбова" (2:1).
Фото: ПФК ЦСКА
"Я знал, что сегодня не будет легко. Ребята недавно прилетели в Москву, провели первую тренировку со мной. Они устали после игры. Настрой сегодня был как надо. Я видел много хороших моментов. Может, мы и не забивали, но они были. Главное, что сегодня взяли три очка. Через 4 дня уже новая игра.

Это просто удивительно, что столько болельщиков приехало нас поддержать. Я думал, что мы дома играем. Это было супер! Это важно для меня. Они были сегодня двенадцатым игроком", - сказал Олич.

ЦСКА победил "Тамбов" со счетом 2:1. В составе "армейцев" отличились полузащитник команды Никола Влашич и нападающий Саломон Рондон. Оба мяча были забиты с одиннадцатиметровой отметки. Всего в матче было назначено 4 пенальти, три из которых было реализовано. "Армейцы", набрав 43 очка, занимает 4-е место в таблице чемпионата России. Команда Олича имеет одинаковое количество очков с "Локомотивом".

Следующий матч команда Олича проведет 8 апреля. В рамках 1/4 финала Кубка России ЦСКА на выезде сыграет против "Арсенала". Матч в Туле начнется в 19:30 мск.

В Российской Премьер-лиге "армейцы" в 25-м туре проведут встречу с "Ротором". Эта игра состоится 12 апреля, стартовый свисток будет дан в 19:00 мск.

Источник: Sport24

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Олич ЦСКА Тамбов
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Тедеско сравнил Соболева с Левандовски
Тедеско: Маслов провел блестящий матч. Я буду защищать его 3
Гамула: "Ростов" нельзя списывать из претендентов на еврокубки 1 эксклюзив
Карпин: ну что Соболев сделал? Рикошет – забил, на стандарте воспользовался ростом 25
Соболев: а чего на Маслова все накинулись? Все допускают ошибки 5
Неудачи "Спартака" в Ростове закончены. Соболев и Мозес сделали победу
Федун: давно не побеждали в Ростове. Рад, что "Спартак" сделал мне подарок на день рождения 9
Эмоции футболистов "Спартака" после победы над "Ростовом" (видео) 7
"Спартак" одержал 4 победы подряд в РПЛ 8
"Спартак" победил "Ростов" и сократил отставание от "Зенита" до 1 очка 124
Игрок молодежной команды "Знамя Труда" умер во время футбольного матча 5
Черчесов признал, что сборная России имеет "дзюбазависимость" 4
Промес ответил на скандальное видео "Матч ТВ" о себе, дав интервью в специальной майке 9
В "Спартаке" подтвердили, что рассматривали Бенитеса на пост главного тренера команды 2
Первушин: для нашей новой команды поражение от ЦСКА - шаг вперед
Маслов забил в свои ворота во втором гостевом матче "Спартака" подряд 16
Газизов не исключил, что Евсеев может вернуться в "Уфу" 1
Олич - о матче с "Тамбовом": я знал, что сегодня не будет легко 5
Семин поддержал Мусаева, ушедшего с поста главного тренера "Краснодара"
Влашич - лучший игрок матча "Тамбов" - ЦСКА 1
Масалитин: Олич в ЦСКА — большой аванс. Вопрос, как он им воспользуется эксклюзив
Олич начал в ЦСКА с волевой победы, но есть ли чему радоваться? Голы забиты только с пенальти, которых сегодня было 4 6
Четыре пенальти в матче "Тамбов" - ЦСКА - рекорд РПЛ 7
ЦСКА в первом матче под руководством Олича победил "Тамбов" 57
"Ростов" - "Спартак". Хашимото, Мозес и Промес - в стартовых составах команд 10
Фетисов: Тедеско планирует покинуть клуб. Пока он свое решение не меняет 6
Парфенов: еще достаточно туров, где можно набирать очки 1
Орлов: что Гончаренко может дать "Краснодару"? 9
"Тамбов" в игре с ЦСКА забил свой второй гол в официальных матчах в этом году 1
Финал Кубка английской лиги пройдет в присутствии болельщиков
Все новости
-