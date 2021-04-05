Источник: "Уфа" согласовала контракт с тренером "Велеса" Стукаловым

"Уфа" и наставник "Велеса" Алексей Стукалов договорились о контракте, соглашение рассчитано на два года.
Фото: "Велес"
Ожидается, что вскоре стороны подпишут договор. Ранее СМИ сообщали, что Стукалов является основным кандидатом на пост главного тренера "Уфы".

Напомним, что "Уфа" осталась без главного тренера после отставки Рашида Рахимова. Этот специалист ушел с поста наставника команды после поражения от "Динамо" в матче 24-го тура РПЛ (0:4).

"Уфа" располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе башкирской команды 14 очков.

Источник: Чемпионат

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Теги: Стукалов Велес УФА
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