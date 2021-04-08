- У Сергея Пиняева и Арсена Захаряна есть все для того, чтобы стать новыми Аленичевыми. Я бы назвал также Кварацхелию, он очень хорошо играет в "Рубине". Константин Тюкавин в "Динамо" тоже неплох. Эта четверка сейчас считается самой перспективной в России. Желаю, чтобы они здесь достигли своего максимума, а потом пошли по моим стопам и уехали в более сильные чемпионаты: в Италию, Испанию, Англию, - передает слова Аленичева RT.
Выступающие за "Динамо" 17-летний полузащитник Арсен Захарян и 18-летний нападающий Константин Тюкавин весной 2021 года стали игроками основного состава бело-голубых. На счету Захаряна 1 гол и 4 результативные передачи в 7 матчах РПЛ, а также 1 гол в 3 матчах за молодежную сборную России на Чемпионате Европы до 21 года. Тюкавин провел 11 игр за "Динамо" в РПЛ и Кубке России, забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи. 16-летний Сергей Пиняев выступает за "Чертаново" и в нынешнем сезоне сыграл 24 матча в ФНЛ и Кубке России, забил 1 гол и выполнил 5 результативных передач. 20-летний вингер "Рубина" Хвича Кварацхелия, выступающий за сборную Грузии, в 21 матче РПЛ записал на свой счет 4 гола и 8 ассиста.
Аленичев назвал топ-4 самых перспективных игроков российского футбола
Экс-полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев высказал мнение о самых перспективных игроках в российских футбольных лигах.
Фото: ФК "Динамо"
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