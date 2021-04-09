Мусаев - о Галицком-тренере: мы обсуждали с ним эти разговоры, только смеялись

Экс-наставник "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал разговоры о том, что президент клуба Сергей Галицкий фактически сам тренирует команду.

Фото: "Краснодар"