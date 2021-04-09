Мусаев заявил, что слышал такие разговоры, но не воспринимает их всерьез. По его словам, Галицкий не вмешивается в определение состава на матчи и не влияет на замены игроков по ходу встреч.
"Конечно [слышал], но я не воспринимаю их всерьез. Если команда видит, что тренер, который каждый день проводит тренировки и индивидуальные беседы, ничего не решает, начнется хаос.
Бывало, что за два-три дня до матча мы переставали общаться с Галицким. Да, он требует детальных объяснений решений, но за три года ни разу не лез в состав, не влиял на замены. Мы обсуждали с Галицким эти разговоры – только смеялись", - сказал Мусаев.
Напомним, что Мусаев покинул пост главного тренера "Краснодара" после поражения от "Ахмата" в матче 24-го тура РПЛ (0:5). Наставником "быков" был назначен Виктор Гончаренко, в прошлом месяце ушедший из ЦСКА.
"Краснодар" занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ (34 очка).
Источник: Sports.ru
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Мусаев - о Галицком-тренере: мы обсуждали с ним эти разговоры, только смеялись
Экс-наставник "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал разговоры о том, что президент клуба Сергей Галицкий фактически сам тренирует команду.
Фото: "Краснодар"
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