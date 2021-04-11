Мележиков: "Спартак" не организовывал визит Рангника в Москву

Управляющий директор "Спартака" Евгений Мележиков прокомментировал визит немецкого тренера Ральфа Рангника в Москву.
Фото: Getty Images
Накануне Рангник посетил в Москве матч 25-го тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак" (2:0).

Как заявил Мележиков, "Спартак" не участвовал в организации визита Рангника.

"Думаю, что нет (не по нашу душу он приехал). Не мы организовали приезд сюда Рангника. Не знаю, по каким причинам он посетил именно этот матч и в связи с чем он находится в Москве", - сказал Мележиков.

Напомним, что последним местом работы 62-летнего Рангника в качестве тренера был "РБ Лейпциг". Немецкий специалист являлся главным тренером "быков" в 2018-2019 годах.

Отметим, что "Спартак", несмотря на поражение от "Локо", остался на втором месте в таблице РПЛ (47 очков). "Железнодорожники" - на третьем месте (46 очков). "Зенит" возглавляет турнирную таблицу с 54 баллами в активе.

Источник: Р-Спорт

Ральф Рангник прибыл на матч "Локомотив" - "Спартак"

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Теги: Спартак Рангник Мележиков
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