Червиченко отметил хорошую игру Смолова в последних матчах за "Локомотив". По его словам, главному тренеру "Локо" Марко Николичу удалось вернуть Федора в строй.
"Смолов – это прямо перерождение. Прямо фильм "Миссия невыполнима". Николич сделал то, во что никто не верил, что никто не мог сделать. Он вернул Федю в строй. Я не понимаю, за счет чего, но это феноменальный успех. Больше месяца уже лучший в нападении, пять голов за последние несколько матчей. Человек вернулся. Видно, что он взрослеет, талант-то был всегда. Наверное, это называется футбольной зрелостью спортсмена", - отметил Червиченко.
Напомним, что накануне "Локомотив" победил "Спартак" со счетом 2:0 в матче 25-го тура РПЛ. Смолов забил гол и сделал результативную передачу в игре с "красно-белыми".
В нынешнем розыгрыше РПЛ Смолов провел 16 матчей, в которых забил шесть голов и сделал две результативные передачи.
"Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России (46 очков). От идущего вторым "Спартака" "железнодорожников" отделяет одно очко, от лидирующего "Зенита" - восемь баллов.
Источник: Чемпионат
Червиченко: Смолов - это прямо перерождение, фильм "Миссия невыполнима"
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал выступления форварда "Локомотива" Федора Смолова в последних матчах.
Фото: "Локомотив"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!