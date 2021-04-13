"Будет заявление, будем разбираться". Глава КДК РФС - о визите начальника "Спартака" в судейскую на "РЖД Арене"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал визит начальника "Спартака" Василия Козловцева в судейскую комнату после матча с "Локомотивом".
Фото: РФС
"К нам никакие материалы или документы не поступали, рабочий день закончился. Будет заявление от клуба, будем разбираться", - заявил Григорьянц.

Напомним, ранее в интернете появилось видео, на котором запечатлено, как в судейскую комнату в ходе матча 25-го тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак" (2:0) заходит человек, похожий на начальника "красно-белых" Василия Козловцева.

Позже директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов подтвердил это, заявив, что Козловцев посещал судейскую комнату после игры для передачи кода подтверждения протокола.

"Спартак" опубликовал ролик, на котором видно, как Сухина выходит из судейской комнаты перед матчем "Локомотива" с "красно-белыми" в 25-м туре РПЛ. Заседание, на котором будет рассмотрен этот случай, состоится в пятницу, 16 апреля.

Источник: Sport24

Перед матчем "Локомотив" - "Спартак" в судейскую также заходил человек, похожий на начальника "красно-белых" (видео)

В "Спартаке" подтвердили, что начальник команды заходил в судейскую комнату на "РЖД Арене"

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Теги: РФС Григорьянц Спартак Локомотив
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