"Может ли возглавить Карпин "Спартак" после Тедеско? Я думаю, что это бред. Виделся с ним вчера. Даже намёков никаких не было, что он рассматривает вариант со "Спартаком". Когда зашел разговор про "Спартак", он сказал, что это вообще его не интересует и за тем, что там происходит, он не следит. Его интересует только "Ростов". Не понимаю, почему журналисты не верят его словам в интервью, когда Валерий про это говорит. Могу подтвердить из личного вчерашнего разговора то же самое", - приводит слова Червиченко "Чемпионат".
Ранее появилась информация, согласно которой Карпин, уже возглавлявший "Спартак", может вернуться в клуб на должность главного тренера. Напомним, что нынешний наставник красно-белых Доменико Тедеско по семейным обстоятельствам отказался продлевать контракт, заканчивающийся в мае. "Спартак" занимается поиском нового главного тренера, при этом неоднократно сообщалось, что шорт-лист кандидатов составлен из иностранных специалистов.
В "Спартаке" прокомментировали информацию об интересе к Карпину
СМИ: Карпин может возглавить "Спартак"
Червиченко: виделся с Карпиным. Он сказал, что "Спартак" вообще его не интересует
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о возможном назначении наставника "Ростова" Валерия Карпина на пост главного тренера красно-белых.
Фото: "Матч ТВ"
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