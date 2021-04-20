По сведениям, ещё одним кандидатом мог быть судья Сергей Карасев, но завтра он обслуживает матч "Локомотива" и ЦСКА в полуфинале Кубка России.
Иванов за свою судейскую карьеру обслужил одно такое дерби, Безбородов — трижды.
Матч "Спартак" — ЦСКА состоится в воскресенье, 25 апреля.
Источник: "СЭ".
Стали известны фамилии двух судей, которых могут назначить на матч "Спартак" — ЦСКА
В качестве кандидатов на судейство матча 27-го тура РПЛ "Спартак" — ЦСКА рассматриваются Владислав Безбородов и Сергей Иванов.
Фото: Getty Images
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