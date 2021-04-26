Червиченко - о словах Ахметова после удаления: это немножко странно. Какая-то неоправданная жестокость

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал удаление хавбека ЦСКА Ильзата Ахметова в матче с "красно-белыми".
Фото: "Чемпионат"
Напомним, что накануне "Спартак" победил ЦСКА с минимальным счетом в матче 27-го тура чемпионата России. Ахметов был удален с поля на 37-й минуте после нарушения правил на форварде "красно-белых" Александре Соболеве.

Червиченко заявил, что у судьи были основания показать красную карточку Ахметову. По его словам, Ильзат действовал очень грубо, несмотря на то, что изначально пытался сыграть в мяч.

"Прочитал мнение Ахметова об удалении, когда он говорит: "А что такого? Я же в щиток попал". Это немножко странно. Он бьет в ногу, думая, что там есть щиток и она не сломается. А если щиток сползет или ты возьмешь немного выше? Что это значит? Какая-то неоправданная жестокость.

По большому счету, у меня нет претензий к Кукуяну и Карасеву. О руке бы никто не вспомнил, если бы не красная карточка, ставшая следствием этого эпизода. Были повод и основания показать красную карточку: Ахметов играл в мяч, однако при этом он очень жестко шел ногой дальше и после игры в мяч даже не пытался ее остановить, а продолжил движение прямо в ногу Соболеву", - заявил Червиченко.

Отметим, что "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. ЦСКА располагается на шестом месте в таблице. В запасе "армейцев" 46 баллов.

Источник: Чемпионат

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Теги: Червиченко Ахметов ЦСКА Спартак
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