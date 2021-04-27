Ранее стало известно, что остальные 7 членов экспертно-судейской комиссии при президенте РФС посчитали удаление футболиста армейского клуба ошибочным.
Сообщается, что 28 апреля КДК РФС на основании решения ЭСК аннулирует красную карточку Ахметова и не применит в отношении игрока санкцию в виде дисквалификации на один или несколько матчей.
Напомним, что Ильзат был удален на 37-й минуте встречи за нарушение на нападающем "Спартака" Александре Соболеве. Главный арбитр дерби Павел Кукуян показал красную карточку 23-летнему полузащитнику после просмотра видеоповтора. К монитору рефери пригласил судья Сергей Карасев, работавший на ВАР.
Источник: "Спорт-экспресс"
СМИ: 7 из 8 экспертов ЭСК посчитали удаление Ахметова в матче со "Спартаком" ошибочным
Источник: ЭСК признала ошибочным удаление Ахметова в матче со "Спартаком"
Стало известно имя единственного эксперта, проголосовавшего за удаление Ахметова
Единственным экспертом, поддержавшим решение судьи Павла Кукуяна и видеоарбитра Сергея Карасева удалить хавбека ЦСКА Ильзата Ахметова в матче со "Спартаком" (0:1), был глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
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