Черданцев заявил, что не знаком с Салиховой. Также он отметил, что выступает против сексизма в футболе. По словам Черданцева, женщины могут управлять футбольными клубами.
"Мы не знакомы лично, не знаю госпожу Салихову и как менеджера. Но поскольку клуб частный, то как там считают нужным — так и делают. Здесь трудно что-то комментировать со стороны, единственное — я против сексизма и заявлений наподобие: "Женщина не может находиться в составе управления клубом". Почему же? Очень даже может", - заявил Черданцев.
Отметим, что "Спартак" на данный момент пребывает на втором месте в турнирной таблице РПЛ. В активе "красно-белых" 53 очка.
Источник: Матч ТВ
Черданцев прокомментировал включение Салиховой в совет директоров "Спартака"
Комментатор "Матч ТВ" Георгий Черданцев высказался о вхождении Заремы Салиховой в состав совета директоров "Спартака".
Фото: РИА Новости
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