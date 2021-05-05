Таски: думаю, что "Спартак" не уступит "Локомотиву" второе место в РПЛ

"Конечно, у "Спартака" сейчас большие шансы выйти в Лигу чемпионов. Осталось еще 2 матча. Но я думаю, что "Спартак" не уступит "Локомотиву" второе место.
Сложно что-то сказать о том, кто будет новым тренером "Спартака". Скоро увидим. Надеюсь, что это будет сильный специалист", - приводит слова Таски Sport24.
За два тура до конца чемпионата России "Спартак" располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 53 очка. Третье место занимает "Локомотив", в активе которого 52 зачетных балла.
По окончании сезона "Спартак" покинет главный тренер Доменико Тедеско. Ранее стало известно, что московский клуб определился с кандидатурой следующего наставника команды, имя которого пока не называется.
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Фото: ФК "Спартак"
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