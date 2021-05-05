Малком опубликовал семейное фото после победы "Зенита" в РПЛ

– Быть чемпионом и при этом рядом с семьёй — бесценно. Вы ценнее титула, всё для вас. Кого-то из семейства Оливейра не хватает на фото, – подписал фотографию Малком.
"Зенит" досрочно оформил чемпионство, победив "Локомотив" в матче 28-го тура российской Премьер-лиги со счетом 6:1. Голами отметились нападающие Сердар Азмут (хет-трик), Артем Дзюба (дубль) и Малком.
В текущем сезоне 24-летний бразилец провел за сине-бело-голубых 20 матчей, в которых отметился тремя голами и таким же количеством результативных передач. Малком стал игроком "Зенита" летом 2019 года, перейдя из "Барселоны" за компенсацию в размере 40 млн евро. Контракт форварда с петербургским клубом рассчитан до лета 2024 года.