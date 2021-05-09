Мирзов отметил, что будет рад вернуться в "Спартак" и продемонстрировать свои способности в московском клубе.
"Сейчас я сфокусирован на предстоящей игре за "Химки". Для нас важно хорошо закончить сезон. Что касается "Спартака", то я рад буду вернуться в команду и показать все, на что способен. Жду встречи с ребятами и новым тренером. Я возвращаюсь в "Спартак", - заявил Мирзов.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Спартак" готов продать Мирзова. Указывалось, что сумма трансфера может составить два миллиона евро.
Источник: Евроставка
Источник: "Спартак" хочет получить 2 млн евро за трансфер Мирзова
Мирзов: буду рад вернуться в "Спартак" и показать все, на что способен
Хавбек "Спартака" Резиуан Мирзов, выступающий за "Химки" на правах аренды, высказался о своем будущем.
Фото: "Спартак"
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