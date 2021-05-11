Ранне голландские СМИ сообщили, что "Фейеноорд" хочет выкупить игрока, который в настоящее время на правах аренды выступает за "Фрайбург".
В "Спартак" Тилл перешёл в 2019 году. Тогда москвичи заплатили "АЗ" за игрока 16 млн евро.
"Контакты были, но пока без каких-либо договоренностей", — цитирует пресс-атташе "Спартака" Ярослава Кулёмина "Чемпионат".
В "Спартаке" отреагировали на слухи о возможном переходе Тилла в "Фейеноорд"
Пресс-служба "Спартака" подтвердила информацию о возможном переходе полузащитника команды Гуса Тилла в "Фейеноорд".
Фото: ФК "Спартак"
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