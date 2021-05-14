"Несмотря на то, что появляются новости, что левый защитник ЦСКА Наир Тикнизян близок к переходу в "Локомотив", могу с уверенностью сказать, что Мацея это никак не коснется. У него контракт до следующего лета. Он точно доиграет в "Локо" до этого времени", - сказал Пекарски.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Локомотив" готов купить игрока ЦСКА Наира Тикнизяна за 2 млн евро.
Защитник "Локомотива" Мацей Рыбус в текущем сезоне провел 26 матчей в РПЛ, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу. За московский клуб он выступает с лета 2017 года.
В Российской Премьер-лиги "железнодорожники" идут на 3-м месте, имея в активе 53 очка. "Локомотив" ведет борьбу за вторую строчку, которая дает право принять участие в квалификации Лиги чемпионов. В 30-м туре РПЛ московский клуб на своем поле примет "Урал". Этот матч пройдет 16 мая и начнется в 14:00 мск.
"Локомотив" стал обладателем Кубка России, обыграв в финальном матче "Крылья Советов" со счетом 3:1. Команда Николича получила путевку в групповой этап Лиги Европы. Сегодня "Локо" получил лицензию от УЕФА на участие в еврокубках в следующем сезоне. Также "железнодорожники" лицензию РФС на участие в матчах РПЛ и Кубка России в сезоне 2021/2022.
Источник: Sport24
Агент Рыбуса: Мацей точно останется в "Локомотиве", даже если в клуб перейдет Тикнизян
Мариуш Пекарски, агент защитника "Локомотива" Мацея Рыбуса, заявил, что его клиент не будет искать себе другую команду, если "железнодорожники" приобретут игрока ЦСКА Наира Тикнизяна.
Фото: ФК "Локомотив"
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