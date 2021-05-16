Газизов поздравил "Спартак" с выходом в Лигу чемпионов

Напомним, что красно-белые заняли второе место в Российской Премьер-Лиге и завоевали путевку квалификационные раунд Лиги чемпионов.
"Причастность к серебру "Спартака"? Я бы не хотел говорить о себе в контексте "Спартака". Я сегодня генеральный директор "Уфы", работа здесь – моя главная обязанность. В "Спартак" я шёл за титулами, титул не получился, если мы говорим о какой-то причастности.
"Спартак" поздравляю с квалификацией Лиги чемпионов. Это очень хорошее достижение с учётом довольно провального прошлого года. Результаты показывают, что "Спартак" действует правильно. Желаю команде и дальше набирать очки в премьер-лиге и успешно выступить в Европе", - приводит слова Газизова Metaratings.ru.
В следующем сезоне "Спартак" будет выступать под руководством нового главного тренера. Нынешний наставник красно-белых Доменико Тедеско, которые выиграл с клубом серебряные медали и вывел его в Лигу чемпионов, покинет команду по семейным обстоятельствам. По информации зарубежных источников, главным кандидатом на замену немецкому специалисту является бывший главный тренер "Бенфики" Руй Витория. Имя нового наставника "Спартака" станет известно в ближайшие дни.
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Фото: ФК "Спартак"
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