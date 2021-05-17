Гинер заявил, что ЦСКА ставит перед собой цель бороться за титул чемпиона России. По его словам, в клубе уже сформировали четкий план подготовки к предстоящему сезону.
"Цели ЦСКА остаются неизменными — борьба за победу в чемпионате. Других амбиций у нашего клуба быть не может. На данный момент сформирован четкий план подготовки к следующему сезону, тренерский штаб сформулировал целевую модель игры. Команда начнет работу на сборах 16 июня в Австрии. По итогам первого сбора, а также вслед за окончанием крупных международных турниров будут приняты дополнительные решения по составу команды", - сказал Гинер.
Напомним, что ЦСКА финишировал на шестом месте в турнирной таблице российской Премьер-Лиги в сезоне-2020/21. "Армейцы" набрали 50 очков.
Источник: Спорт-Экспресс
Гинер высказался насчет будущего Олича в ЦСКА
Гинер принес извинения болельщикам ЦСКА за провальный сезон
Гинер рассказал о целях ЦСКА на следующий сезон
Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о целях, которые будут стоять перед командой в следующем сезоне.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!