- На сегодняшний день мы не назначали главного тренера, никакой контракт не подписан. Александр Кержаков прибыл в Нижний Новгород и выставил фотографию стадиона? Не могу комментировать действия человека, который никак не связан с клубом. Это не совсем правильно. Кержаков остается одним из кандидатов, больше ничего сказать не могу, - передает слова Измайлова "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что власти нижегородской области приняли решение о назначении экс-наставника "Томи" Александра Кержакова главным тренером "Нижнего Новгорода". 38-летний специалист прибыл в город и выложил в социальных сетях фотографию нижегородского стадиона.
СМИ: менеджмент "Нижнего Новгорода" уведомили, что главным тренером команды будет Кержаков
"Не надо строить догадки по "инстаграму". Кержаков выложил фото стадиона "Нижнего Новгорода"
В "Нижнем Новгороде" прокомментировали появление Кержакова в городе
Генеральный директор "Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов дал комментарий о прибытии в город экс-главного тренера "Томи" Александра Кержакова.
Фото: РФС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!