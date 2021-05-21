"Начнем с того, что нынешний тренерский штаб возглавил команду по ходу чемпионата. Принял ее в непростой момент, но в итоге сумел оставить в Российской Премьер-Лиге. Все понимают, что это не наше место в таблице. Тем не менее, на данном этапе задача была решена. Поэтому Дмитрий Парфенов останется главным тренером команды и будет готовить её к новому сезону", - сказал Аджоев.
Дмитрий Парфенов принял тульский "Арсенал" в ноябре 2020 года, под его руководством "канониры" набрали 11 очков в 17 матчах РПЛ (+3=2-12) и вышли в четвертьфинал Кубка России, на стадии 1/8 финала выбив на выезде "Зенит" (2:1).
В последнем туре РПЛ туляки проиграли в гостях "Уфе" со счетом 1:2. Единственный гол в составе "Арсенала" на свой счет записал полузащитник Эванс Кангва. Тульский клуб занял 14-е место в таблице чемпионата России, набрав 23 очка в 30-ти матчах. "Арсенал" сохранил место в Российской Премьер-лиге на следующий сезон.
Источник: "СЭ"
Президент "Арсенала" Аджоев: Парфенов останется главным тренером команды и будет готовить ее к новому сезону
Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев сообщил, что Дмитрий Парфенов останется главным тренером команды.
Фото: ПФК "Арсенал Тула"
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