Вратарь ЦСКА Помазун получил предложения от клубов Испании и Франции

Менеджер Алексей Николаев, консультирующий вратаря ЦСКА Илью Помазуна, рассказал об интересе к игроку со стороны европейских клубов.
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
"Чемпионаты в Европе продложаются. На данный момент у Ильи есть предложения от трех клубов высшей лиги Испании, трех клубов высшей лиги Франции и от клуба, которые вот-вот выиграет вторую лигу и выйдет в высший дивизион. Буквально вчера контактировали с голландским клубом, на следующей неделе свой интерес они обещали изложить уже в письменном виде. Мы знаем, что "Урал" также проявляет интерес. Контакты идут.

Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить представителей ЦСКА, которые понимают, что Илье нужно продолжать игровую практику", - приводит слова Николаева Sport24.

Напомним, что вратарь Илья Помазун является воспитанником ЦСКА. Сезон Российской Премьер-лиги он начал в екатеринбургском "Урале", в составе которого он провел 17 матчей и в 5 играх не пропустил ни одного мяча. В феврале он вернулся в состав армейской команды. За ЦСКА он в сезоне 2020/2021 сыграл в двух матчах против "Локомотива" (0:2) и "Ахмата" (2:0). Контракт Помазуна с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года.

ЦСКА завершил сезон в РПЛ на 6-м месте, набрав в 30-ти матчах 50 очков. "Армейцы" впервые за 20 лет финишировал в чемпионате России вне зоны еврокубков.

Футболисты "красно-синих" соберутся в Москве после отпуска для прохождения медосмотра 14-15 июня. 16 июня "армейцы" вылетают в Австрию, где намечены два тренировочных сбора в местечке Бад-Тацмансдорф.

СМИ: вратарь ЦСКА Помазун может продолжить карьеру в одном из европейских топ-чемпионатов

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Теги: ЦСКА Помазун
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