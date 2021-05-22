Селюк: Талалаев заинтересован в том, чтобы Туре пришел в его штаб. Яя хочет работать, причем бесплатно

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы экс-игрока "Манчестер Сити", а ныне тренера Яя Туре, прокомментировал информацию, что его клиент может войти в тренерский штаб "Ахмата".

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