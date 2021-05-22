"Талалаев заинтересован в том, чтобы Яя пришел в его штаб. Он хочет работать, причем бесплатно. У него достаточно денег, поэтому он хочет именно передавать опыт. Он не хочет просто числиться в команде.
Реален ли вариант с "Ахматом"? Да. Если президент "Ахмата" согласится, это будет не просто супер для клуба, это будет супер для РПЛ", - приводит слова Селюка "РБ Спорт".
Напомним, что последним местом работы Туре был донецкий "Олимпик", где он занимал должность помощника главного тренера. Яя покинул украинский клуб 21 мая.
Будучи игроком, ивуариец защищал цвета донецкого "Металлурга", "Олимпиакоса", "Монако", "Барселоны", "Манчестер Сити" и китайского "Циндао Хуанхай". Также на его счету 97 матчей и 19 голов в составе национальной команды Кот-д’Ивуара.
Яя Туре может войти в тренерский штаб "Ахмата"
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Селюк: Талалаев заинтересован в том, чтобы Туре пришел в его штаб. Яя хочет работать, причем бесплатно
Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы экс-игрока "Манчестер Сити", а ныне тренера Яя Туре, прокомментировал информацию, что его клиент может войти в тренерский штаб "Ахмата".
Фото: Getty Images
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