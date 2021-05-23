Кобелев заявил, что у "Зенита" наиболее сильный состав в чемпионате России. По его словам, если команда сохранит ключевых игроков, конкурентам придется непросто. Вместе с тем тренер допустил, что в следующем сезоне побороться с "Зенитом" за чемпионство способны "Спартак", "Локомотив" и "Динамо".
"Думаю, "Зенит" лучше всех укомплектован для российского чемпионата. Если никто из команды не уйдет, остальным клубам придется поднапрячься, чтобы конкурировать с питерцами. Кто может это сделать? "Локомотив", хотя мы видим, что оттуда как раз уходят ключевые футболисты. Сложно спрогнозировать, как будет строиться команда Марко Николича на следующий сезон. Мы не понимаем, кто придет в "Спартак". Уйдет ли Ларссон или Крал? Мне представляется, что конкуренты "Зенита" в следующем сезоне — это "Локомотив", "Спартак" и "Динамо", - сказал Кобелев.
Источник: Известия
Кобелев: конкуренты "Зенита" в следующем сезоне - "Локомотив", "Спартак" и "Динамо"
Бывший наставник "Динамо" Андрей Кобелев рассказал о том, кто, по его мнению, составит конкуренцию "Зениту" в борьбе за чемпионство в следующем сезоне.
Фото: РИА Новости
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