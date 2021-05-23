В частности, в своем комментарии Кобелев заявил, что с приходом Витории "Спартак" будет показывать комбинационный футбол.
"Я пристально наблюдаю за португальским чемпионатом. Это же настоящая кладезь юных талантов! Я вижу, что практически все команды проповедуют атакующий и агрессивный футбол. Придет Руй Витория или нет, еще непонятно. Но у меня нет сомнений, что с его приходом "Спартак" сможет заиграть комбинационно", - сказал Кобелев.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что руководство "Спартака" одобрило кандидатуру Витории на пост главного тренера команды. Ожидается, что вскоре стороны заключат контракт.
Источник: Известия
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Кобелев: нет сомнений, что с приходом Витории "Спартак" будет играть комбинационно
Бывший главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев прокомментировал вероятное назначение португальца Руя Витории на пост наставника "Спартака".
Фото: NurPhoto / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
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