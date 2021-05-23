Кобелеву задали вопрос, является ли уход Тедеско большой потерей для "Спартака".
"Тренер привел команду к серебряным медалям. Наверное, на сегодня уход Тедеско — это потеря. Но если в следующем году "Спартак" займет первое место, то все скажут: "Хорошо, что Тедеско ушел". Кто бы что ни говорил, но "красно-белые" получили право на выступление в Лиге чемпионов, и в этом большая заслуга Доменико", - сказал Кобелев.
Напомним, что Тедеско решил покинуть "Спартак" по завершении сезона-2020/21, когда закончится срок действия его контракта с клубом. Ожидается, что новым наставником "красно-белых" станет португалец Руй Витория, известный по работе с "Бенфикой".
Источник: Известия
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Кобелев: на сегодня уход Тедеско - потеря для "Спартака"
Бывший наставник "Динамо" Андрей Кобелев высказался об уходе Доменико Тедеско с поста главного тренера "Спартака".
Фото: "Спартак"
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