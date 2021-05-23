Кобелева спросили, согласен ли он с тем, что Семак является лучшим тренером российской Премьер-Лиги на данный момент. В ответ тот заявил, что согласен с данным мнением.
"Я уверен в этом! Команда занимает первое место три сезона подряд, поэтому наставник и считается лучшим", - сказал Кобелев.
Напомним, что "Зенит" стал чемпионом России в сезоне-2020/21, набрав 65 очков. От занявшего второе место "Спартака" петербуржцев отделило восемь очков. Это чемпионство стало для "Зенита" третьим кряду.
Источник: Известия
Кобелев: конкуренты "Зенита" в следующем сезоне - "Локомотив", "Спартак" и "Динамо"
Кобелев: согласен ли с тем, что Семак - лучший тренер РПЛ? Я уверен в этом!
Фото: "Зенит"
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