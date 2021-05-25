"Мы заканчивали чемпионат матчем с "Тамбовом" — на поле было восемь воспитанников "Зенита". Пусть это не 11, как мечтал Сергей Галицкий, но где есть столько своих игроков?
Говорю это не потому, что не желаю им того же. Дай бог, чтобы и у "Краснодара" была такая же ситуация. Это показывает, что наши воспитанники на подходе. Они уже выходят в основе в победных матчах.
Скажут — это же "Тамбов", но, как сказал Артём Дзюба: "Попробуйте забить четыре хотя бы "Тамбову", - приводит слова Медведева "Р-Спорт".
Напомним, что в заявке петербургского клуба, который досрочно завоевал чемпионство, на матч заключительного тура Российской Премьер-Лиги с "Тамбовом" не было ни одного иностранного футболиста.
Встреча "Зенита" и "волков" завершилась со счетом 5:1 в пользу команды Сергея Семака. Покер в составе сине-бело-голубых оформил нападающий Артем Дзюба. За "Тамбов" забил форвард Кирилл Климов. Окончательный счет матча установил защитник тамбовчан Фарход Васиев, срезавший мяч в свои ворота.
"Зенит" по итогам 30-и туров чемпионата России занял первое место, набрав 65 очков. "Тамбов", испытывавший на протяжении сезона финансовые трудности, с 13-ю зачетными баллами финишировал на последней 16-й строчке турнирной таблицы.
Медведев: с "Тамбовом" сыграли 8 воспитанников "Зенита". Где еще столько своих игроков?
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался об успешной работе сине-бело-голубых со своими игроками.
Фото: ФК "Зенит"
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