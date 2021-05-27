Напомним, что Ари и Дзюба в свое время вместе выступали за "Спартак". Ари заявил, что Артем сильно вырос как игрок. По его словам, сейчас Дзюба пребывает на пике своих возможностей.
"Как человек Артем всегда очень позитивный и игривый. Как футболист он со временем очень вырос. Сейчас он на пике. Тот опыт, который у него есть на сегодняшний день, играет ключевую роль. Дзюба сейчас действительно лидер сборной. У Артема впереди светлое будущее в сборной России", - сказал Ари.
Источник: Sport24
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Ари: Дзюба - очень позитивный и игривый человек. Как футболист сейчас он на пике
Экс-нападающий "Краснодара" Ари поделился мнением о форварде "Зенита" и сборной России Артеме Дзюбе.
Фото: "Зенит"
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