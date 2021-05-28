"Крис очень любит жизнь и футбол - это главное. На каждой тренировке он эмоционален: отобрал, забил, перехватил - одно, совершил неудачное действие - другое. Нобоа - наш лучик света, это же супер. Его эмоции, радость заряжают и тренеров, и игроков. Мы должны получать удовольствие от процесса, во многом благодаря Нобоа это удается", - заявил Федотов.
"Сочи" закончил сезон-2020/2021 в Российской Премьер-лиге на 5-м месте. Сочинцы набрали 53 очка в 30-ти матчах. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге конференций, где стартует со второго отборочного раунда.
Владимир Федотов стал главным тренером "Сочи" в январе 2020 года. Контракт специалиста с сочинской командой рассчитан до июня 2022 года. Сезон 2019/2020 "Сочи" закончил на 12-м месте, набрав в 30-ти матчах 33 очка.
54-летний специалист также возглавлял "Оренбург" с августа 2017 года по декабрь 2019 года.
Полузащитник Кристиан Нобоа в завершившимся сезоне РПЛ провел 25 матчей, забил 12 голов и отдал 7 результативных передач. Контракт эквадорца с сочинцами истекает 30 июня 2021 года.
Источник: Sports.ru
Тренер "Сочи" Федотов: Нобоа - лучик света в команде. Его эмоции заряжают и тренеров, и игроков
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов высказался об игре полузащитнике Кристиана Нобоа в минувшем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"
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