— Несколько причин в совокупности привели к такой беде. Но, думаю, она сделает нас только сильнее и в следующем году у ЦСКА все получится. Нужно рассчитывать только на самые высокие места, на чемпионство, — цитирует Марадишвили "Чемпионат".
21-летний Марадишвили — воспитанник ЦСКА. В минувшем сезоне полузащитник провел 35 матчей во всех турнирах, забив в них гол и отдав две голевые передачи.
Московский клуб финишировал на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России, оставшись впервые за долгое время без еврокубков.
Марадишвили: несколько причин в совокупности привели к такой игре ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили высказался о причинах неудачной игры команды в прошлом сезоне.
Фото: ПФК ЦСКА
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