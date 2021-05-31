"Мы ведем переговоры с ЦСКА об аренде Помазуна, но пока никакой конкретики нет. Если получится договориться, то мы обязательно включим пункт, при котором московский клуб не сможет досрочно вернуть Помазуна из аренды. Если берём футболиста, то на весь сезон.
Мы очень хотим, чтобы Илья оказался в "Урале". В клубе к нему очень хорошо относятся, да и екатеринбургские болельщики помнят и любят его", - приводит слова Иванова "Чемпионат".
Напомним, сегодня появилась информация, что вратарь ЦСКА Илья Помазун близок к новому переходу в "Урал" на правах аренды. Клубы ведут переговоры о временном переходе 24-летнего голкипера в клуб из Екатеринбурга, при этом со стороны "шмелей" ключевым условием является отсутствие возможности досрочного прекращения аренды.
Напомним, что вратарь Илья Помазун является воспитанником ЦСКА. Сезон Российской Премьер-лиги он начал в екатеринбургском "Урале", в составе которого он провел 17 матчей и в 5 играх не пропустил ни одного мяча. В феврале он вернулся в состав армейской команды. За ЦСКА он в сезоне 2020/2021 сыграл в двух матчах против "Локомотива" (0:2) и "Ахмата" (2:0). Контракт Помазуна с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года.
"Урал" финишировал на 12-м месте в таблице Российской Премьер-лиги. Екатеринбургский клуб в 30-ти матчах набрал 34 очка.
Вратарь ЦСКА Помазун может повторно уйти в аренду в "Урал"
Президент "Урала" Иванов: мы очень хотим, чтобы Помазун оказался в команде
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал информацию, что вратарь ЦСКА Илья Помазун близок к переходу в команду на правах аренды.
Фото: ФК "Урал"
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