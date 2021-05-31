По данным источника, ЦСКА предложил Дзагоеву подписать контракт на один год, до лета 2022-го, с еще более жесткими зарплатными условиями, чем в минувшем сезоне.
Дзагоева не устроили предложенные клубом условия. Стороны продолжают вести переговоры.
Отметим, что предыдущее соглашение Дзагоева с ЦСКА рассчитано до 30 июня 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 3,5 миллиона евро.
В минувшем розыгрыше РПЛ 30-летний Дзагоев провел 15 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи. ЦСКА финишировал на шестом месте в турнирной таблице чемпионата.
Источник: Eurostavka
СМИ: Дзагоев отклонил первое предложение ЦСКА по новому контракту
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев отказался от первого предложения клуба по новому контракту.
Фото: ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!