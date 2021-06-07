"Эта информация не соответствует действительности. Мы не ведем переговоров по Лантратову ни с одним из клубов. Предложений от "Локомотива" и "Зенита" не поступало.
Илья — игрок "Химок" на ближайшие два года. Он основной вратарь нашей команды, поэтому мы не рассматриваем вариант его продажи до конца контрактного срока, который рассчитан до 2023 года", - приводит слова Терюшкова Sport24.
Ранее министр спорта Московской области также высказался о будущем полузащитника "Химок" Дениса Глушакова.
Лантратов - воспитанник белгородского футбола. За "Химки" вратарь выступает с лета 2019 года. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Лантратов провел 30 матчей, пропустив в них 39 мячей. 11 раз голкиперу удалось оставить ворота своей команды в неприкосновенности. Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2 млн евро.
СМИ: "Зенит" и "Локомотив" поборются за вратаря "Химок" Лантратова
Министр спорта Подмосковья опроверг информацию о переговорах "Химок" с "Зенитом" и "Локомотивом" по Лантратову
Роман Терюшков, министр спорта Московской области, прокомментировал информацию, согласно которой "Химки" ведут переговоры с "Зенитом" и "Локомотивом" о трансфере вратаря Ильи Лантратова.
Фото: ФК "Химки"
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