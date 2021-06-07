Агент Видаля опроверг информацию об интересе к игроку со стороны "Зенита"

Фернандо Феличевич, агент полузащитника "Интера" Артуро Видаля, опроверг интерес к игроку со стороны "Зенита".
Фото: "Getty Images"
"Эта информация - неправда. Никаких контактов с "Зенитом" у меня не было", - приводит слова Феличевича Sport24.

Напомним, ранее появилась информация, что "Зенит" интересуется полузащитником "Интера" Артуро Видалем. Отмечается, что миланский клуб намерен расстаться с хавбеком из-за его высокой зарплаты в 8 млн евро, но не хотят это делать путем расторжения контракта, чтобы не выплачивать неустойку 34-летнему чилийцу. Сам Видаль хочет остаться в Европе и поиграть в Лиге чемпионов.

Полузащитник Артуро Видаль в минувшем сезоне провел в составе "Интера" 23 матча в Серии А, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи. За миланский клуб он выступает с осени прошлого года, контракт игрока с "нерадзурри" истекает 30 июня 2022 года. Профильный портал Transfermarkt оценивает 34-летнего чилийца в 3,5 млн евро.

Источник: "Зенит" интересуется Артуро Видалем

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Теги: Видаль Зенит Интер Российские трансферы
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