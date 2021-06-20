По данным источника, на переход может повлиять тот факт, что в конце текущего месяца 34-летний Кудряшов станет свободным агентом.
Отметим, что в минувшем сезоне Кудряшов принял участие в 37 матчах турецкой Суперлиги. Результативными действиями защитник не отличился.
Сейчас Кудряшов пребывает в расположении сборной России и готовится к матчу с Данией на Евро-2020. Эта встреча пройдет в рамках третьего тура группового этапа. Матч состоится 21 июня в Копенгагене и начнется в 22.00 мск.
Источник: Спорт-Экспресс
Источник: ЦСКА интересуется Кудряшовым
ЦСКА проявляет интерес к защитнику "Антальяспора" и сборной России Федору Кудряшову.
Фото: dpa
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