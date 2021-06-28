Варга назвал сорвавшийся трансфер Чалова в "Кристал Пэлас" одним из самых обидных в своей карьере

"Зинченко в "Арсенал" и Чалов в "Кристал Пэлас". Переходом Федора я не занимался с самого начала, поэтому точно не могу сказать, что пошло не так. Но мой друг Рой Ходжсон очень хотел его видеть. Думаю, Чалов бы попал в очень хорошие руки и выдержал бы уровень АПЛ", - рассказал Варга.
Напомним, весной минувшего года сообщалось, что "Кристал Пэлас" был готов заплатить за трансфер форварда ЦСКА Федора Чалова более 20 миллионов евро. Сделка не состоялась, в итоге игрок остался в московском клубе.
Отметим, что в прошлом розыгрыше РПЛ 23-летний Чалов провел 27 матчей, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.
Источник: Матч ТВ
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Фото: ЦСКА
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